Анкара, 2 сентября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Шансы на возобновление зерновой сделки в прежнем формате по итогам предстоящих переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана крайне малы, поскольку ни Турция, ни ООН не могут выполнить поставленные Россией требования, заявил ТАСС источник в турецких политических кругах.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Шансы реально договориться о возрождении прежней зерновой сделки в ходе переговоров Эрдогана и Путина очень низкие. Тема будет обсуждаться, конечно, но договорённостей ждать не стоит. Позиции сторон — ООН, США, России — не дают им возможности эффективно и взаимовыгодно решить вопрос. И турецкие посреднические усилия здесь не помогут», — цитирует агентство своего собеседника.

Россия требует выполнения ранее данных ей обещаний, но поскольку против этого выступают США, то ни ООН, ни Турция не могут этого требования выполнить, добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум ранее, генсек ООН Антониу Гутерриш в августе 2023 года заявил, что направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с «конкретными предложениями» по возобновлению действия сделки. В предложениях, которые были переданы Москве на полях саммита БРИКС в августе 2023 года, были только новые обещания, отмечал в свою очередь Лавров.

Новые предложения ООН подразумевают переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT и разморозку активов российских компаний по производству удобрений, сообщило 2 сентября турецкое государственное информагентство Anadolu. Эти обещания давались и ранее, но выполнены не были, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия рассматривает возможность организации поставок российского зерна в Турцию для его дальнейшей переработки и отправки в беднейшие государства, это будет альтернативой зерновой сделке, отмечали ранее в МИД. Кроме того, Россия намерена направлять зерно в беднейшие страны и напрямую, добавлял Лавров.

Путин и Эрдоган 4 сентября проведут переговоры в России. На этих переговорах зерновая сделка может обсуждаться в двух вариантах, один из них не предполагает использования украинского продовольствия, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

Россия 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Обещания, данные Москве, так и не были выполнены, отметили в МИД РФ. Украина и Запад зарабатывали на сделке, Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов против России, заявляли в МИД и Минобороны РФ. Москва может вернуться к зерновой сделке после того, как обещания будут выполнены, отмечал Владимир Путин.