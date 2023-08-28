Москва, 28 августа, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Зерновая сделка между Россией и Турцией может обсуждаться в двух вариантах — в одном речь будет идти об украинском продовольствии, а во втором — о российском. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 августа заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что 8 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию и обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия возобновления зерновой сделки.

Как полагает Зубец, в ходе этих предполагаемых переговоров Эрдоган может предложить России безопасность коммуникаций по Чёрному морю.

«После того как Украина заявила о том, что будет рассматривать все суда, идущие в Новороссийск и другие порты, как законные военные цели, возникла проблема безопасной навигации по Чёрному морю. Соответственно речь может идти о том, что Турция обеспечивает безопасность перевозок российского зерна», — объяснил Зубец.

По его словам, зерновая сделка может обсуждаться в двух вариантах. Первый — это российское продовольствие, и вторая часть — украинское. И вполне возможно, что эти два направления поставок будут обсуждаться отдельно.

«Иными словами, Украина может и не служить главным источником продовольствия, а зерновая сделка будет идти именно с участием России», — сказал экономист.

Таким образом, как пояснил Зубец, источник зерна в рамках этой сделки — не Украина, а Россия, в то время как Турция берёт на себя транспорт зерна до турецкой территории, а дальше — перепродажа в турецких портах тем людям и странам, которые захотят его купить.

«Решить проблему с фрахтом, страхованием, финансовыми услугами, а теперь ещё с безопасностью пока не удалось. Ни по одному из пунктов. Но эти проблемы может решить Турция. Если она возьмёт на себя задачу вывоза российского зерна с территории РФ. Тогда все перечисленные проблемы снимаются. Такой вариант вполне может обсуждаться», — констатировал экономист.

Что касается варианта «зерновая сделка с Украиной», то здесь, по мнению экономиста, всё сложнее.

«Россия не прекращает давление на портовую инфраструктуру Украины. А удары по той инфраструктуре будут продолжаться. И в этих условиях рассчитывать на Украину как на источник продовольствия не стоит. А вот Россия как раз может быть таким источником», — подытожил экономист.

В свою очередь Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова констатировал, что каких-то конкретных сценариев и решений, которые могли бы гарантированно вернуть Россию к зерновой сделке, в арсенале Турции сейчас нет. Более того, лоббистский ресурс Турции, которым она могла бы воспользоваться, чтобы условия России были приняты западными странами, не так высок.

«Важно понимать, что переговорные ресурсы Эрдогана существенно ограничены его же обязательствами перед коллективным Западом», — подчеркнул Максимов.

По его мнению, при нынешних условиях возвращение в зерновую сделку не соответствует интересам России, причём на Западе этот шаг будет воспринят как слабость российских позиций.

«Экономический эффект также выглядит крайне сомнительным даже при выполнении абсолютно всех условий России. Более целесообразным видится трансфер основных потоков продовольствия через развивающийся коридор Север-Юг и направление основных усилий на развитие его логистической связности со странами Глобального Юга», — считает Максимов.

В то же время интересы Турции в реанимации черноморских инициатив очевидны и осязаемы. Используя фактически уникальную эксклюзивность маршрута, турецкие власти развернули масштабные проекты, направленные на создание мощной индустрии по переработке зерна и иной сельскохозяйственной продукции. Пролонгация сделки позволит Турции стать одним из наиболее могущественных национальных игроков на рынке зерна в мире. Учитывая турбулентность на продовольственных рынках, этот статус способен принести Турции в целом и Реджепу Эрдогану в частности достаточно серьезный международный статус.

«Зная амбициозность турецкого лидера, можно не сомневаться, что он приложит максимум усилий, чтобы при личной встрече с Владимиром Путиным вернуть зерновую сделку к жизни», — подытожил Максимов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по имеющимся данным, после посещения России 8 сентября Эрдоган отправится на саммит «Большой двадцатки» в Нью-Дели, который состоит 9–10 сентября.

До этого информацию о предстоящей встрече президентов России и Турции подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, однако точную дату этого разговора пока не уточнил.

Также Песков заметил, что конкретных договорённостей о возобновлении зерновой сделки с участием России, Турции и Катара пока нет, хотя продолжаются дискуссии в разных форматах.

По информации издания Bild Россия, Турция и Катар могут заключить зерновую сделку о вывозе российского зерна в беднейшие страны мира, причём Турция может выступить организатором таких поставок, а Катар — спонсором.