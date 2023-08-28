Москва, 28 августа, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Киев демонстрирует недоговороспособность даже в вопросе обмена пленными. Об этом 28 августа заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы имеем дело с таким противником, который недоговороспособен даже в таких чувствительных моментах, как обмен пленными», — сказал Пушилин.

Он добавил, что переговорный процесс по обмену пленными происходит в очень непростых и затруднительных условиях.

По словам Пушилина, согласно последним данным, в украинском плену находятся не менее 270 российских военнослужащих из ДНР, и предпринимаются меры, в том числе на федеральном уровне, чтобы их освободить.

Как передавало ИА Регнум, обмен пленными между Россией и Украиной был произведён 11 июня. В Россию вернулись 94 военнослужащих, все они направлены в госпитали для реабилитации. Украине были переданы 96 человек.

20 июня сообщалось, что, судя по документам, подписанным властями Украины, в Киеве разделили военнопленных на «категории» по приоритетности обмена на российских бойцов и в первую очередь стремятся обменивать боеспособных солдат и офицеров «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пленных военных с дефицитными для ВСУ специальностями.