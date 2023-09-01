Москва, 1 сентября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Бывший командующий армией США в Европе генерал Бэн Ходжес, как и другие бывшие американские военнослужащие, мыслит старыми категориями, потому что по-прежнему считает, что Крым необходим НАТО для размещения там военных баз альянса, а его призывы к терроризму о разрушении Крымского моста идут вразрез с логикой. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Eventpress Stauffenberg/picture alliance/TASS Генерал Бэн Ходжес

Ранее американский генерал Бэн Ходжес в ходе интервью заявил, что Крымский полуостров необходимо изолировать и сделать его непригодным для использования российскими военными. Он добавил, что разрушение Крымского моста якобы полностью изменит правила игры. Хождес отметил, что речь идёт не о том, чтобы «отбросить русских назад», но о решающем участке местности.

«Это очень типично для бывших военачальников, которые живут прошлыми категории. И возможно, когда он служил, то тогда рассматривался вопрос размещения баз НАТО на территории Крымского полуострова. То есть они рассматривали Крым как геополитическую площадку для контроля над всем — не просто Чёрным морем, а югом России», — отметил Подберёзкин.

Поэтому, по мнению военного эксперта, американский генерал продолжает призывать ВСУ к основной для Вашингтона цели — захвату Крыма. Подберёзкин подчеркнул, что полуостров — это не просто геополитическая платформа, а территория, населённая миллионами граждан России, которая не может рассматриваться только как военный или экономический объект.

«Это культурно-историческая часть России, где ещё принимал крещение князь Владимир. Это надо растолковывать американцам. Потому что их ограниченная история и природная тупость мешают им понимать эти вещи», — подчеркнул военный политолог.

Он обратил внимание, что слова бывшего командующего армией о необходимости разрушить Крымский мост можно расценивать как призывы к терроризму. Тем более что мост — это не военный объект, а гражданская инфраструктура, поэтому мнение об изменении хода военных действий с преимуществом в сторону ВСУ в случае потери связи полуострова с материковой частью России, по мнению эксперта, не логично.

«Строительство моста ведь помогло для связи гражданских, оно упростило логистику. Но и до него была паромная переправа, коридоры воздушный и сухопутный. Причём здесь стратегия? Думаю, что здесь идея американского генерала идёт ещё в развитие плана ВСУ», — отметил Подберёзкин.

По его мнению, силы противника намереваются продвинуться южнее села Работино к городу Токмаку и приблизиться к Мелитополю, чтобы счесть это якобы некой победой. Подберёзкин допустил, что дальше ВСУ планируют с помощью артиллерии контролировать сухопутный коридор вдоль побережья Азовского моря. По мнению военного эксперта, в словах американского генерала читается такая скрытая идея, которая, конечно, выглядит как фантазия.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о невозможности ВСУ захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов НАТО. Полуостров имеет огромное значение для России, любые угрозы его захвата будут рассматриваться как реальные. Мощные российские системы ПВО не позволяют ВСУ наносить удары по Крыму даже современным западным оружием.

25 августа председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель заявил, что украинскому лидеру стоит забыть о полуострове Крым и о восстановлении ранее существовавших украинских границ. Сель подчеркнул, что жители полуострова весной 2014 года однозначно и ясно выразили своё мнение о воссоединении с Россией, из-за чего Киев не может снова сделать Крым своей территорией.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что союзники Украины дали добро на удары по Крыму. По его словам, есть консенсус относительно того, чтобы уничтожать всё российское.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Подоляка, отметил, что сомневаться в достоверности его слов не приходится, и подчеркнул, что «согласие» Запада на удары Украины по Крыму является casus belli и даёт России возможность действовать против всех и каждого в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим делает всё возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Москвой.