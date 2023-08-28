Киев, 28 августа, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Союзники Украины дали добро на удары по Крыму, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, слова которого приводит украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать всё российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили — «нет-нет, давайте только без этого», — сказал он.

Подоляк утверждает, что количество беспилотников, бьющих по территории России, будет увеличиваться.

Как передавало ИА Регнум, эксперты ранее отмечали: информация о том, что Киев в вопросе ударов беспилотников по территории России координируют США и ЕС, не является секретом. Информацию о радарах и системах противовоздушной обороны (ПВО) операторы украинских беспилотников, атакующих территорию России, получают от западных союзников, отмечали обозреватели Economist.

Как отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, на Западе не считают это переходом красных линий.

В частности, в США назвали попытки ВСУ бить беспилотниками по территории РФ способом «поднятия боевого духа» в рядах ВСУ. Эти атаки в Вашингтоне охарактеризовали как «символические» и сочли «необходимыми» в условиях, когда контрнаступление не принесло ВСУ успехов. По данным Министерства обороны РФ, с начала специальной военной операции ВС России уничтожили более 6000 дронов ВСУ.

Тем временем чиновники в Пентагоне порекомендовали украинским властям меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы. В Пентагоне указали, что наземные разведывательные силы могут лучше оценить позиции России.

ВСУ регулярно совершают террористические атаки на российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар противника приходится на территории, граничащие с Украиной, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым. Также ВСУ неоднократно совершали попытки атаковать объекты на территории Москвы.