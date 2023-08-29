Москва, 29 августа, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Киевский режим делает всё возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Москвой, заявил 29 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который 28 августа заявил, что западные партнёры Киева якобы «дали добро» на удары по Крыму.

Новость дополняется.