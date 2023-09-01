Вашингтон, 1 сентября, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Изоляция Крымского полуострова сделает его непригодным для использования российской армии, заявил 31 августа в интервью американскому журналу Newsweek бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Иногда я слышу из Пентагона, что мы хотим помочь отбросить русских. Нет, речь идёт не о том, чтобы отбросить их назад. Речь идёт о решающей местности. Речь идет об изоляции Крыма, а затем о возможности подбросить достаточное количество оружия дальнего действия, чтобы Крым становится непригоден для действий российского военно-морского флота и российских ВВС оттуда», — сказал он.

Ходжес считает, что правила игры полностью изменятся после разрушения Крымского моста. Поставляемые Вашингтоном ракеты с кассетными боеприпасами большей дальности будут оказывать большое значение для выполнения задачи по перерезанию сухопутного коридора в Крым, добавил генерал.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению некоторых военных и чиновников администрации американского лидера Джо Байдена, атаки ВСУ на Крым в лучшем случае служат для отвлечения внимания, а в худшем — представляют собой пустую трату большого количества ресурсов в рамках стратегии, которая, как теперь полагают аналитики, чересчур рассеяла силы украинской армии по множеству направлений.

29 июля президент России Владимир Путин заявил, что получил от специалистов предложения по усилению безопасности Крымского моста. Пока они не реализованы и говорить об этом рано, добавил глава государства.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о невозможности ВСУ захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов НАТО. Полуостров имеет огромное значение для России, любые угрозы его захвата будут рассматриваться как реальные. Мощные российские системы ПВО не позволяют ВСУ наносить удары по Крыму даже современным западным оружием.