Вашингтон, 30 августа, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов НАТО. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Даже если бы все страны НАТО вмешались прямо сейчас, они бы его не захватили», — подчеркнул он.

Он обратил внимание на то, что этот полуостров имеет огромное значение для России, поэтому любые угрозы его захвата будут рассматриваться как реальные.

Эксперт отметил, что мощные системы ПВО России не позволяют ВСУ наносить по Крыму удары даже современным западным оружием.

Как передавало ИА Регнум, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов ранее заявил, что пребывание Крыма в составе независимой Украины было незаконным, поскольку волеизъявление жителей полуострова, выраженное на референдуме 1991 года, было грубо искажено.

В конце апреля Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма Украинской ССР от Советского Союза в 1954 году и выступил за его отмену. Ранее с подобным предложением выступал депутат Госдумы Константин Затулин. Ранее Совет Федерации поддержал инициативу об отмене указа 1954 года, согласно которому Крым был передан Украинской ССР.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что полуостров хорошо защищён от нападения западных противников, а у крымчан страха нет ни перед чем. По мнению политика, Запад проигрывает и «блефует», делая громкие заявления, рассчитывая на испуг.