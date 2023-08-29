Москва, 29 августа, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Согласие Запада на удары Украины по Крыму является casus belli и дает России возможность действовать «против всех и каждого» в НАТО. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

В Киеве объявили, что были согласованы любые удары по всему российскому, «например в Крыму», напомнил Медведев.

Он отметил, что если это является правдой, то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне «государства Степана Бандеры».

«Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО», — написал он, добавив, что это печально, предсказания Апокалипсиса всё ближе.

Как передавало ИА Регнум, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что союзники Украины дали добро на удары по Крыму. Подоляк отметил, что количество беспилотников, бьющих по территории России, будет увеличиваться.

заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине и стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса. Он назвал разговоры западных стран про то, что пора сесть за стол переговоров, лукавой позицией.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта для мирных переговоров. Он также отметил, что если США и страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.