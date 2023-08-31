Москва, 31 августа, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Консервативная партия перекрыла теперь уже бывшему министру обороны Британии Бену Уоллесу все пути к вершине власти — его постоянно тормозили, так как считали слишком неуправляемым. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 августа заявил Виктор Мизин, политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

TASS/ Tayfun Salci/ZUMA Press Wire Грант Шэппс

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку Уоллеса с поста главы оборонного ведомства. Эту должность теперь занял министр энергетики и углеродной нейтральности Грант Шэппс.

Как заметил Мизин, Уоллес был ярким политиком — редкое явление на современном британском политическом небосклоне, — у которого были амбиции стать премьер-министром. Однако в собственной партии его постоянно тормозили, так как считали чересчур неуправляемым человеком.

«Пути для того, чтобы занять в партии какие-то лидирующее позиции, для него перекрыты. Тем более, если верить опросам, которые показывают, что от этой партии британцы уже устали и на следующих выборах она проиграет», — сказал Мизин.

По его мнению, не стоит полагать, что на отставку Уоллеса как-то повлиял украинский вопрос или конфликт бывшего министра с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Как полагает политолог, та пикировка носила характер личного столкновения и не может говорить о каких-то фундаментальных сдвигах в политике британского министерства обороны.

В середине лета 2023 года Уоллес жаловался на то, что Украина не проявляет благодарности за помощь, которую ей оказывают, и ведёт себя чересчур требовательно. В ответ на это Зеленский записал видеообращение, в котором за несколько минут сказал 47 раз «спасибо».

«В Консервативной партии все «ястребы», которые считают Россию токсичной страной. И Уоллес на этом фоне выделялся только тем, что более-менее членораздельно это формулировал. Но свою [антироссийскую] линию он гнул достаточно целенаправленно», — констатировал Мизин.

Что касается его преемника, то, как заметил Мизин, Шэппс пока никак себя не проявил.

«Но мы помним, какие провальные кадровые решения уже принимались руководством консервативной партии. Взять хотя бы Лиз Трасс!» — призвал не забывать политолог.

По его словам, в отношении Украины новый министр обороны Британии будет проводить ту же политику, что и прежний. Линия на поддержку киевского режима сформулирована в решениях НАТО и будет только усиливаться.

«Конечно, Уоллес, если почитать его высказывания, был сторонником того, чтобы помощь Украине увеличивалась. И новый министр будет ратовать за то же самое, — заметил Мизин. — Хотя уже скоро будет нечего поставлять. И вопрос стоит о том, что выгребли все склады и начали увеличивать производство».

Отдельный вопрос в том, будет ли Шэппс реформировать британские вооружённые силы. Мизин рассказал, что британские военные сейчас часто говорят о том, что конфликт на Украине преподал НАТО много оперативно-тактических уроков. Реальность показывает, что пора наращивать обычные силы и модернизировать армию.

«Возможно, новый министр сделает это частью своей программы. Но всё упирается в вопрос, где брать финансы, так как экономика Соединённого Королевства переживает не лучший период. А для того, чтобы затевать программу модернизации, средства потребуются немалые. И неизвестно, как общество на это отреагирует», — заявил Мизин.

Кроме того, по его словам, в британском истеблишменте зреют настроения в стиле «оружие на Украину поставляют, а отдачи никакой». Звучит всё больше сигналов о том, что это дело пора заканчивать, потому что ситуация никуда не движется, результатов нет, а идёт война на истощение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в своём письме на имя премьер-министра Уоллес заявил, что принял решение об отставке «после долгих размышлений» и добавил, что, по его мнению, нельзя возвращаться к временам, когда расходы на оборону рассматривались как необязательные. Уоллес убеждён, что в мире будет усиливаться нестабильность, а значит настало время инвестировать в оборону.

Новым главой оборонного ведомства назначен министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Грант Шэппс, который поспешил заверить, с нетерпением ждёт начала работы с британскими военными и заверил, что Соединенное Королевство не перестанет поддерживать Украину.

В МИД РФ эту отставку прокомментировали напоминанием, что Уоллес виновен в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном.