Киев, 13 июля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение продолжительностью более восьми минут, в котором, после упрёков главы британского минобороны в неблагодарности, сказал «спасибо» 47 раз. Видеозапись 13 июля размещена в Telegram-канале украинского лидера.

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В ходе своего обращения Зеленский сказал «спасибо» американскому президенту Джо Байдену и всем Соединённым Штатам, французскому президенту Эммануэлю Макрону и всей Франции, Литве за организацию саммита НАТО и т.д.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля глава минобороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что вместо предъявляемых к НАТО по поводу членства Украины претензий, Киеву стоило бы проявить благодарность за военную помощь коллективного Запада. Британский министр уточнил, что добиться помощи в поставках вооружений для Киева не так просто.

В ответ на это Зеленский заявил, что не понимает, как ему благодарить западные страны. Он предложил Уоллесу сообщить ему лично, в каких выражениях тот ждёт благодарности.

После этого украинский посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что претензии президента Украины выгодны России. Он отметил, что это показывает разногласия между Киевом и Западом, и назвал сарказм Зеленского «нездоровым».