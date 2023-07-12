Вильнюс, 12 июля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Вместо претензий, которые Киев предъявляет к НАТО по поводу членства, украинскому руководству следовало бы проявить благодарность к западным странам за военную помощь, заявил 12 июля полях саммита альянса британский министр обороны Бен Уоллес.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

«Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия», — сказал Уоллес.

Он сообщил, что добиться от партнёров по НАТО поставок оружия для Киева не так-то просто. Например, ему не раз приходилось убеждать американцев в том, что Украина нуждается в дополнительном вооружении. Такие переговоры с американским руководством вовсе не легко вести, отметил военный чиновник.

Напомнив о своём визите на Украину в прошлом году, глава минобороны Великобритании признался, что, увидев список желаемых вооружений, который ему дали в Киеве, он был неприятно удивлён.

По словам Уоллеса, он добирался до Киева 11 часов не для того, чтобы ему вручили список того, кто нужно ВСУ.

«Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году», — рассказал сегодня на саммите в Вильнюсе Уоллес.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля, ещё по дороге на саммит НАТО, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что недоволен отношением натовцев к Украине и теми формулировками, которые звучат из Вильнюса. По его словам, Украину заставляют ждать приглашения в НАТО, и нет никаких временных рамок для этого ожидания.

В коммюнике по итогам первого дня саммита страны альянса заявили, что выделяют Киеву свыше €500 млн, причём приоритетом остается доставка нелетальной помощи.

По поводу членства Украины в НАТО участники саммита заявили: приглашение вступить в альянс Киев получит тогда, когда все государства-члены согласятся на это. И когда Киев выполнит все их требования.

12 июля, во второй день саммита, Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что для Киева принятые решения хотя и хорошие, но не идеальные — поскольку Украину в альянс всё-таки не пригласили.

Заявив, что во главе Украины стоят адекватные люди, Зеленский признал невозможность вхождения в НАТО, пока на украинской территории идут боевые действия.