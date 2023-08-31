Москва, 31 августа, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку Бена Уоллеса с поста министра обороны Британии.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Бен Уоллес

«Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном. Агент 006 бесславно покинул поле боя», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Уоллес подал в отставку с поста министра обороны Британии. Он направил премьер-министру Риши Сунаку соответствующее прошение, в котором заявил, что после долгих размышлений принял решение уйти с должности.

В марте заместитель Уоллеса Аннабель Голди заявила о намерении поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном.

Захарова 25 августа отметила, что использование Украиной таких снарядов приводит к радиационному заражению местности. Дипломат также добавила, что поставки таких снарядов станут ударом по экологии и украинское зерно окажется заражено. Кроме того, это станет причиной новых жертв, исчисляемых десятками, а может быть, сотнями тысяч человек.