Лондон, 31 августа, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Министр обороны Британии Бен Уоллес подал в отставку. Об этом 31 августа сообщается на сайте британского правительства.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Уоллес направил прошение об отставке премьер-министру Риши Сунаку. «После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности», — говорится в официальном письме.

Уоллес назначен главой британского оборонного ведомства в 2019 году премьер-министром Борисом Джонсоном.

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