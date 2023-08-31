Лондон, 31 августа, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Грант Шэппс стал новым главой минобороны, сменив на этом посту Бена Уоллеса. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

I–Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Грант Шэппс

«Достопочтенный Грант Шэппс становится министром обороны», — говорится в сообщении.

Назначение министра утвердил король Великобритании Карл III.

Кресло британского министра Шэппс занял в пятый раз. В 2019–2022 годах он был министром транспорта, в 2022–2023 годах — министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, а в 2023 году его назначили главой минэнерго. Осенью 2022 года он на протяжении одной недели возглавлял министерство внутренних дел.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Уоллес направил прошение об отставке премьер-министру Риши Сунаку. Он отметил в официальном письме, что принял решение об уходе с должности «после долгих размышлений».