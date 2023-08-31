Брянск, 31 августа, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области ещё один украинский беспилотник самолётного типа и пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку, сообщили 31 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 12.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении ведомства.

Утром 31 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над областным центром были сбиты три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Пострадавших и разрушений не было.

Благодаря бдительности граждан на пульт 112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над Брянском, для проверки были подняты подразделения Росгвардии и МВД, отметил губернатор.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что около 10:00 мск была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку с использованием дрона самолётного типа, беспилотник был уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области.

Ещё два украинских беспилотника были сбиты над Брянском вечером 30 августа. Утром 31 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ещё один дрон ВСУ был сбит на подлёте к Москве.

После атаки ВСУ с использованием беспилотников на объекты в целом ряде западных регионов России вечером 29 августа в Кремле заявили, что будут приняты дополнительные меры безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что СВО будет продолжаться для устранения исходящий от Киева террористической угрозы.

В МИД РФ отметили, что такие атаки киевского режима подтверждают его террористическую сущность. При этом очевидно, что без поддержки Запада эти удары были бы невозможны, сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. В ООН, комментируя атаку дронов, отметили, что обеспокоены эскалацией событий, а представитель администрации США заявил, что Вашингтон не поощряет такие атаки Киева и не способствует им.