Вашингтон, 30 августа, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Власти США не поощряют удары ВСУ по территории России и не содействуют этим ударам, заявил 30 августа координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы по-прежнему не поощряем ударов внутри России и не содействуем им», — цитирует чиновника РИА Новости.

30 августа в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотниками самолётного типа на объекты в ряде регионов России — Рязанской, Орловской, Московской, Брянской и Калужской областях. Кроме того, в результате атаки на аэропорт Пскова повреждения получили несколько военно-транспортных самолётов.

Российские военные эксперты выясняют, откуда именно киевский режим запустил беспилотники для атаки российских территорий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что будут приняты меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Россия продолжит СВО, чтобы искоренить террористическую угрозу, исходящую от Украины, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Атаки на объекты в регионах России ещё раз подтверждают террористическую сущность киевского режима, при этом очевидно, что беспилотные летательные аппараты ВСУ не смогли бы преодолеть такое расстояние без получения информации с западных спутников, отметила в свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявил, что если беспилотники ВСУ, атаковавшие Псков, были запущены с территории Эстонии, это можно считать прямым участием страны НАТО в военных действиях. При этом эксперт согласился, что БПЛА могли быть запущены украинскими диверсионными группами, проникшими на территорию России или Белоруссии.

В Министерстве обороны в свою очередь 30 августа сообщили, что ВС РФ в ночь на 30 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки ВСУ. Цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты — поражены.