Брянск, 31 августа, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Над Брянском сбили три беспилотных летательных аппарата самолётного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, благодаря бдительности граждан на пульт 112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над Брянском. Для проверки были подняты подразделения Росгвардии и УМВД.

«В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написал губернатор в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что 31 августа около 10:00 мск была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области, добавили в Минобороны.