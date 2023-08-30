Москва, 30 августа, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Инициатива президента России Владимира Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна рассматривается как рабочая альтернатива зерновой сделке. Об этом 30 августа говорится в сообщении МИД РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в ходе переговоров главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан намерены обсудить параметры претворения в жизнь инициативы Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна.

Предполагается, что поставка будет по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны.

«Рассматриваем этот проект как оптимальную рабочую альтернативу черноморской сделке», — говорится в сообщении российского МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что одной из тем встречи Лаврова и Фидана в Москве станет ситуация вокруг зерновой сделки. Переговоры состоятся 31 августа.

Черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД РФ неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

22 августа Путин, выступая на деловом форуме БРИКС, заявил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Москвой. Российский лидер добавил, что стране намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках.