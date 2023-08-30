Париж, 30 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Украина стала главным подозреваемым в совершении терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года, пишет французское издание Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM

Газета вслед за коллегами из The New York Times, Die Zeit и Süddeutsche Zeitung начала тиражировать версию об участии Киева в осуществлении диверсий.

Уточняется, что следователи прокуратуры Германии якобы уже почти уверены в причастности к подрывам газопроводов яхты Andromeda. Данное судно было арендовано 6 сентября в немецком городе Варнемюнде, после этого оно отправилось к датскому острову Борнхольм, говорится в статье.

В материале указывается, что на борту якобы были обнаружены следы взрывчатого вещества октоген, который можно использовать под водой. Аренду корабля оплатило варшавское турагентство Feeria Lwowa, руководителем которого является 54-летняя жительница Киева Наталия А., говорится в материале.

Ещё одним свидетельством причастности Украины журналисты сочли то, что один из членов экипажа был гражданином Украины, военнослужащим 93-й механизированной бригады ВСУ по имени Валерий К. По предварительной информации, именно он взял яхту в аренду по поддельному молдавскому удостоверению личности.

Согласно данным издания, экипаж, который состоял из шести человек, выполнял приказы непосредственно главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Уточняется, что некоторые государства Запада знали о планах Украины по подрыву газопроводов. Как именно удалось экипажу яхты осуществить технически трудную операцию по погружению и установлению взрывных устройств — не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

22 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток» взорвал тот, в чьих интересах было сохранить транзит газа через контролируемую Киевом территорию. «Частные лица» провести такую диверсию не могли, поэтому следует говорить о международном государственном терроризме, констатировал Путин.

Журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование взрывов на «Северных потоках», в котором привёл данные о том, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Журналист подчеркнул, что США хотели предотвратить проведение Россией спецоперации на Украине, шантажируя Москву подрывом «Северных потоков». Так, после его расследования в западной прессе появились публикации с различными версиями теракта на газопроводах. Согласно одной из таких версий, трубопровод подорвала «проукраинская группа», также выдвигались теории о российском участии. 24 апреля Херш заявил, что администрация президента США Джо Байдена никогда не станет проводить честное расследование подрыва «Северных потоков».

Вскоре после нашумевшего разоблачения американской администрации со стороны Херша, западные СМИ начали активно транслировать версию о причастности Украины. The New York Times в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка» выступило также немецкое издание Die Zeit.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами Херша относительно причастности заинтересованных стран Запада. По его мнению, добиться, чтобы эта правда была признана, будет трудно, но когда-нибудь всё вскроется.

По словам политолога Владимира Шаповалова, версия о том, что Украина сама устроила диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», не выдерживает никакой критики. В лучшем случае Украина была в этом деле как младший партнёр, уточнил он, добавив, что следы ведут к западным кураторам процесса, в Лондон и Вашингтон, потому что это очень серьёзная операция, которая требует чрезвычайно высоких компетенций и наличия политической воли. По словам политолога, украинское руководство в данном случае выступает в роли козла отпущения. Иными словами, это стрелочник, на которого будет списан целый ряд терактов и преступлений, для Запада это очень удобно.

По словам политолога Владимира Корнилова, Запад пытается списать главкома ВСУ Валерия Залужного и повесить на него ответственность за теракты на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Он обратил внимание на то, что сам факт подчеркивания того, что Зеленский якобы был не в курсе планов Залужного, свидетельствует о том, что последнего «уже списали и пытаются повесить задним числом всю ответственность на него». Корнилов полагает, что Запад пытается найти козла отпущения в лице того, кто уже «не играет особой роли».