Москва, 22 декабря, 2022, 20:47 — ИА Регнум. «Северный поток» взорвал тот, в чьих интересах было сохранить транзит газа через контролируемую Киевом территорию, заявил 22 декабря президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток»

«Частные лица» провести такую диверсию не могли, поэтому следует говорить о международном государственном терроризме, констатировал Путин.

Никакого расследования теракта не ведется, и это удивляет, добавил Владимир Путин.

22 декабря представители посольства России в США призвали к «всестороннему и прозрачному» расследованию взрывов на «Северном потоке».