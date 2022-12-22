Путин ответил на вопрос о том, кто взорвал «Северный поток»
Путин: «Северный поток» взорвал тот, кому это было выгодно
Москва, 22 декабря, 2022, 20:47 — ИА Регнум. «Северный поток» взорвал тот, в чьих интересах было сохранить транзит газа через контролируемую Киевом территорию, заявил 22 декабря президент России Владимир Путин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газопровод «Северный поток»
«Частные лица» провести такую диверсию не могли, поэтому следует говорить о международном государственном терроризме, констатировал Путин.
Никакого расследования теракта не ведется, и это удивляет, добавил Владимир Путин.
22 декабря представители посольства России в США призвали к «всестороннему и прозрачному» расследованию взрывов на «Северном потоке».