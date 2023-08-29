Москва, 29 августа, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина возглавит делегацию на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Об этом 29 августа сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Petrov Sergey/Global Look Press Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров», — приводит её слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди заявили, что российский лидер в телефонном разговоре сообщил, что не примет участия в саммите G20 в Нью-Дели, а делегацию РФ возглавит Лавров. Моди отметил, что понимает решение президента России, лидеры договорились о продолжении контактов.

Ранее в Кремле проинформировали, что Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, который пройдёт 9–10 сентября, а также ряд вопросов двусторонних отношений и итоги саммита БРИКС в ЮАР.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в планах Путина нет посещения саммита «Группы двадцати», а формат возможного участия главы государства в мероприятии уточняется.