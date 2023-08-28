Нью-Дели, 28 августа, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил, что не примет участие в саммите «Группы двадцати» в Нью-Дели, а делегацию РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, заявили 28 августа в канцелярии Моди.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Президент Путин проинформировал, что не сможет принять участие в саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели 9–10 сентября, и сообщил, что Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», — сказано в сообщении офиса премьер-министра Индии.

Моди отметил, что понимает решение президента России, лидеры договорились о продолжении контактов, сообщили также в канцелярии.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Моди в ходе телефонного разговора 28 августа обсудили предстоящий саммит «Группы двадцати», ряд вопросов двусторонних отношений и итоги саммита БРИКС в ЮАР. Кроме того, президент России ещё раз поздравил Моди с успешной посадкой индийской космической станции на Луну.

Формат участия России в саммите «Группы двадцати» будет сообщён дополнительно, отметил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявлял, что в планах Путина нет посещения саммита «Группы двадцати», а формат возможного участия главы государства в мероприятии уточняется. В 2022 году делегацию России на саммите «Группы двадцати» возглавлял глава МИД Сергей Лавров.