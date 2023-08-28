Москва, 28 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля 28 августа.

Иван Шилов ИА Регнум Нарендра Моди и Владимир Путин

Стороны обменялись мнениями о предстоящем саммите «Группы двадцати» в Нью-Дели и обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, отметили в пресс-службе. В частности, обсуждалось развитие сотрудничества в энергетике, а также строительстве транспортной и логистической инфраструктуры.

«Владимир Путин ещё раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе её Южного полюса. Подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере», — сказано в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили итоги саммита БРИКС, который прошёл в августе 2023 года в ЮАР, и отметили значимость достигнутых договорённостей, прежде всего о расширении организации, отметили в пресс-службе. Расширение будет способствовать росту влияния БРИКС, согласились Путин и Моди.

Ассоциация БРИКС расширяется, растёт и её вес в мировой экономике, отметила ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. За счёт различных торговых преференций новые члены БРИКС смогут нарастить торговые обороты, а весь альянс — увеличить производственную мощность, отметила эксперт.

В планах Владимира Путина нет посещения саммита «Группы двадцати», который пройдёт в Индии 9–10 сентября, заявил ранее журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Формат возможного участия главы государства в мероприятии уточняется. В 2022 году делегацию России на саммите «Группы двадцати» возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.