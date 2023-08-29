Москва, 29 августа, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своих контактах никогда не затрагивал тему санкций с теми, кто их вводил. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя сообщение газеты Bild о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон поразились тому, что российский лидер не продемонстрировал ожидаемой Западом реакции на санкции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я могу со своей стороны подтвердить, никогда Путин в своих контактах не затрагивал тему санкций с теми, кто их вводил. Да, действительно, Путин никогда с ними о санкциях не говорил», — заявил официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, газета Bild 28 августа опубликовала реакцию политиков на телефонный разговор с российским лидером, состоявшийся 4 марта 2022 года. Шольц в беседе с Макроном посетовал на то, что Путин совсем не жалуется на санкции. Глава Франции, в свою очередь, ответил, что также не получал жалоб от президента России, говорится в материале. По словам канцлера ФРГ, Путина интересовало лишь достижение компромисса по украинскому вопросу, в частности, демилитаризация и денацификация страны.

29 июня президент России Владимир Путин уже отмечал, что санкции не смогли обрушить российскую экономику. Он также указал на то, что отечественные компании стали активно занимать ниши, которые освободились после ухода из России западных фирм.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 июня отметил, что Россия не осталась в изоляции из-за санкций. Он добавил, что закрытие одних экономических направлений способствует открытию других, которые становятся более рентабельными.