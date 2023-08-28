Москва, 28 августа, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Концепция безопасности Украины по модели Израиля удобна как Киеву, так и Вашингтону по ряду причин, но нельзя исключать и того, что это окажется уловкой Запада, чтобы не брать страну в НАТО. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности по израильской модели. Он выразил уверенность в такой модели, которая предусматривает снабжение и оружием, и технологиями, и тренировки, и финансы. Украинский президент выразил уверенность в том, что соглашение не сорвётся, даже если в США поменяется президент, так как голосование по таким вопросам идёт в Конгрессе, а в Европе — в парламенте.

Политолог отметил, что подобную — «израильскую» — концепцию безопасности обсуждали ещё в сентябре прошлого года, тем более что для обеих сторон она имеет ряд преимуществ.

«С одной стороны, это выход из тупика, попытка как-то формализовать нынешние военно-технические отношения Украины с Западом, раз в НАТО провести Киев пока не получается. С другой — такой порядок может действовать сколь угодно долго и мало чем отличается от членства в НАТО», — поделился Шатров.

Он пояснил, что тому же Израилю страны НАТО не обязаны помогать в случае военного нападения, что предписывает ст. 5 Вашингтонского договора. А именно это и является важнейшей выгодой для Запада. Но также, по мнению Шатрова, вся эта модель гарантий безопасности может оказаться уловкой для Украины.

«Хотя идеи «безопасности по-израильски» — это, возможно, и уловка на тот случай, если Украина, дабы сохранить территории и государственность, вдруг согласится отказаться от членства в НАТО», — допустил политолог.

Он согласился, что сама концепция — если она будет предполагать создание враждебной инфраструктуры возле российских границ — ничем не будет отличаться от членства Украины в НАТО. А для России такой вариант не может быть приемлемым.

«Украина должна оставаться нейтральным государством, что лучшим образом будет гарантировать ей безопасность, чем членство в каком-либо военном блоке. Но это, конечно, в том случае, если Украина в принципе в каком-то виде останется на карте мира», — отметил Шатров.

С коллегой согласился и политолог Юрий Светов. По его мнению, главным гарантом безопасности для Украины остаётся Россия, но лишь в случае полной демилитаризации киевского режима. А та модель Израиля, о которой сказал президент Украины, по мнению эксперта, не выглядит реалистичной, по крайней мере в сравнении с ближневосточным государством.

«Сам Израиль считает, что ответственность за безопасность страны несёт само израильское государство. Они ни на кого в этом вопросе не рассчитывают. Они выстроили собственную военную промышленность, они проводят через израильскую армию всё население страны независимо от пола. Израиль — это состоявшееся государство, а Украина — нет», — отметил Светов.

Политолог пояснил, что Израиль взаимовыгодно сотрудничает с США и не находится в полной от них зависимости. Украина же сейчас находится на полном содержании у западных стран, а оружие, которое оставалось в наследство от Советского Союза, уже уничтожено. Также Светов обратил внимание на заявления украинского лидера, что Киеву все должны финансово помогать, а долги со временем нужно реструктуризировать. Политолог допустил, что какого-то рода гарантии американцы и европейцы уже пообещали Киеву и выполнят их, но вряд ли западные страны захотят много лет тратить на Украину миллиарды долларов.

8 августа глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что украинские власти надеются, что первые соглашения о гарантиях безопасности для Украины появятся уже к концу текущего года. По его словам, Киев договорился с подписавшими декларацию в Вильнюсе и присоединившимися к ней странами о начале переговоров по этому вопросу. Позже Ермак заявил, что «формулу мира» президента Украины на сегодняшний день поддержали 63 страны. Он также отметил, что к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву, принятой G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе, на сегодняшний день присоединились 25 стран.

Украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией. Президент Украины, называя приемлемый для себя способ завершения военных действий на территории страны, выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год. Глава киевского режима подчеркнул, что эти границы включали не только юго-восток Украины, но и Крым.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву. Путин подчеркнул, что в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отрадным то, что Киев, который «молится на своих заокеанских хозяев», выдвинул нежизнеспособную «формулу мира», отвергая любые варианты проведения переговоров с Москвой. По его мнению, это позволит России довести начатое в ходе спецоперации до конца.