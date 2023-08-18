Киев, 18 августа, 2023, 19:54 — ИА Регнум. «Формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского на сегодняшний день поддержали 63 страны, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в эфире украинского телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Каждую неделю растёт количество стан, которые присоединяются к «формуле мира» Зеленского. На сегодняшний день уже 63 страны», — сказал он.

Ермак добавил, что 18 августа состоялось обсуждение плана Киева с послами этих стран. В частности, в центре внимания были вопросы экологии. Он также отметил, что к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву, принятой G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе, на сегодняшний день присоединились 25 стран.

Как передавало ИА Регнум, впервые свой так называемый «мирный план» Зеленский озвучил в ноябре 2022 года перед участниками саммита G20. С тех пор Киев начал его активно продвигать, а обсуждать другие варианты урегулирования конфликта от третьих стран отказывался.

Так, 15 августа секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не готова идти на уступки и отказываться от «формулы мира» Зеленского. Он отметил, что гибкость может быть проявлена Киевом только в том, чтобы поменять местами его пункты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что так называемый мирный план украинского президента является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе.

По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, переговоры о мире на Украине будут иметь шансы на успех лишь при соблюдении ряда условий, в том числе которых — участие России в таких переговорах, учёт исторического контекста и текущих реалий.