Киев, 8 августа, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Украинские власти надеются, что первые соглашения о гарантиях безопасности для Украины появятся уже к концу текущего года. Об этом 8 августа рассказал глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, его слова опубликовали на сайте офиса.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По словам Ермака, Киев договорился с подписавшими декларацию в Вильнюсе и присоединившимися к ней странами о начале переговоров по этому вопросу.

«В течение этого или следующего месяца они начнутся. Более того, мы надеемся, что первые договоры могут появиться уже до конца текущего года», — сказал он.

Глава офиса Зеленского отметил, что ранее Киев начал переговоры с Вашингтоном о предоставлении гарантий безопасности Украине на пути в НАТО, что, по его словам, предусмотрено Совместной декларацией.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что переговоры по предоставлению гарантий безопасности Киеву начнутся в ближайшее время. Позднее, 4 августа, в Белом доме подтвердили, что США начали переговоры с Украиной по предоставлению Киеву гарантий безопасности.

После этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик не исключил возможности того, что США при необходимости оставят Украину, как это ранее произошло с Афганистаном, несмотря на гарантии безопасности Киеву со стороны Вашингтона, переговоры о которых ранее начались. По мнению депутата, действующей американской администрации выгодно затягивать конфликт на Украине, давая киевским властям различные обещания. При этом США всё равно, сколько украинцев уже погибло и ещё погибнет ради их геополитических интересов.