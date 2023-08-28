Москва, 28 августа, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Повышение в России величины материнского капитала, с одной стороны, защитит его ценность от инфляции, а с другой стороны, будет стимулировать потребительский спрос. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 августа заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Материнский капитал

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект об увеличении материнского капитала на первого ребенка до 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего — до 1 млн.

«Сейчас в России размер выплат маткапитала зависит от того, когда родился ребёнок и какой он по счёту. Так, при рождении первого ребёнка сумма материнского капитала составляет 589,5 тыс. руб., а при рождении второго — 779 тыс. руб. При условии, что родители не получали маткапитал на первого ребенка. Таким образом, законопроект предполагает повышение выплат маткапитала на 28%», — объяснила Финогенова.

По её мнению, предложенное увеличение в условиях прогнозируемого снижения рождаемости и снижения числа женщин детородного возраста, скорее всего, окажется на приемлемом для бюджета уровне.

Она также напомнила, что официальный прогноз по инфляции по верхней границе от Банка России до конца года — 6,5%, поэтому повышение размера маткапитала формально превысит её величину в несколько раз.

«Следовательно, повышение маткапитала на 28% сможет, с одной стороны, отчасти защитить его ценность, а с другой стороны — стимулировать потребительский спрос», — заметила Финогенова.

Экономист подчеркнула, что маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, и именно этим вариантом пользуется подавляющее большинство молодых семей. При росте процентных ставок повышается стоимость ипотеки, а программа льготной ипотеки завершится уже в середине 2024 года. Следовательно, увеличение размера маткапитала сможет отчасти погасить негативное влияние от повышения ставок и стимулировать спрос на первичном рынке жилья, что особенно актуально для регионов.

По мнению инициаторов данного законопроекта, его принятие положительно скажется на демографической ситуации в России, а также окажет реальную помощь семьям в воспитании детей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам президента России Владимира Путина, положение дел с рождаемостью в стране остаётся сложным, поэтому надо принимать дополнительные меры для перелома демографической ситуации. В частности, необходимо поддерживать семьи, будущих мам и традиционные ценности.

Между тем с начала 2023 года в России уже более 424 тысяч семей получили материнский капитал.

В Соцфонде РФ сообщили, что уже 207 тысяч российских семей оформили получение ежемесячных пособий на детей до трёх лет из средств материнского капитала.

В свою очередь бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что анализ больших данных подтвердил, что выплаты материнского капитала положительно влияют на демографическую ситуацию в России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа доказала свою эффективность и востребованность.