Москва, 15 мая, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Уже 207 тысяч российских семей оформили получение ежемесячных пособий на детей до трёх лет из средств материнского капитала, — сообщили в Социальном фонде России (СФР).

ЦСЗН по Ольховскому району Волгоградской области Семья Чеботэ из Волгоградской области

С 2023 года эту меру поддержки национального проекта «Демография» можно оформить на любого ребенка до трёх лет, даже на первенца. В СФР напомнили, что потратить маткапитал на ежемесячные выплаты могут российские семьи, доход которых ниже двух прожиточных минимумов на человека. Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. Причём выплаты можно получать одновременно с единым пособием на детей и беременных женщин.

«Очень важно, что государство заботится, старается материально поддержать такие семьи, как наша. С такой поддержкой мы с мужем уверены, что нам будет намного легче воспитывать своих детей», — говорит мурманчанка Ксения Ягнова, в семье которой недавно появился третий ребенок, сын Арсений. «Эта государственная поддержка для моей семьи крайне важна, своего рода резервный фонд», — призналась Ксения.

В семье Чиботэ из Волгоградской области подрастают пять девочек: Вероника, Мария, Ульяна, Стефания и самая маленькая — Ева. По словам родителей, ежемесячная выплата стала хорошей помощью со стороны государства. «У нас эти деньги идут на покупку всего необходимого для наших девочек. Стабильно каждый месяц мы получаем пособия, поэтому можем планировать определенные покупки», — говорит Ирина Чиботэ из Волгоградской области.

Во всем мире 15 мая отмечается Международный день семей. В России семья, материнство и детство находятся под защитой государства. Всестороннюю поддержку семьям с детьми оказывает национальный проект «Демография». Российским родителям доступны программа материнского капитала и семейная ипотека с льготной ставкой до 6%, а еще выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей.

Самой популярной мерой поддержки нацпроекта «Демография» по-прежнему остается материнский капитал. На сегодня выплата составляет 586,9 тысячи рублей на первенца и 775,6 тысячи — на второго и последующего детей. Если семья уже получала сертификат на первенца, то при рождении второго ребенка размер капитала будет увеличен на 188,6 тысячи рублей. Маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение детей, ежемесячные выплаты на детей до трёх лет, социальную адаптацию детей-инвалидов и формирование накопительной части пенсии матери.

«Благодаря материнскому капиталу наша семья смогла погасить ипотечный кредит. Очень хорошо, что есть такая государственная поддержка», — говорят многодетные супруги Михаил и Авелина Суины из поселка Вурнары в Чувашии.

Дмитрий и Мария Фирсовы из Калужской области в браке 14 лет. Начинали совместную жизнь со съемных квартир. Но маткапитал и ипотека с господдержкой позволили свить собственное «гнездышко». Статус многодетности во многом помог семье, — говорит Мария, их с Дмитрием не обошли почти все имевшиеся льготы и выплаты, в том числе и по национальному проекту «Демография»

Министерство социального развития Калужской области Семья Фирсовых из Калужской области

Маткапитал можно использовать на первоначальный взнос и погашение основного долга и процентов по ипотеке сразу после рождения ребенка. Средства также можно направить на рефинансирование уже имеющегося ипотечного кредита. При достижении ребенком возраста трёх лет материнский капитал можно направить на покупку без кредита квартиры как в новостройке, так и на вторичном рынке или частного дома. Можно приобрести готовый дом либо потратить маткапитал на его строительство. Для ремонта квартиры сертификат использовать нельзя, но можно направить его на реконструкцию дома.

Павел и Наталья Золотаревы из Алтайского края и их четверо детей — Нина, Катя, Тимофей и Полина — проживали в двухкомнатном доме. Средства маткапитала семья потратила на улучшение жилищных условий. «На эти средства смогли закончить строительство, так в доме появилась дополнительная площадь — жилые комнаты. Теперь у каждого члена семьи есть место, где он занимается любимым делом и не мешает другому», — поделилась Наталья Золотарева.

Министерство социального развития Алтайского края Семья Золотаревых из Кулундинского района Алтайского края

Благодаря программе материнского капитала семьи могут оплатить пребывание ребенка в детском саду или его обучение по программам дошкольного образования. Это можно сделать сразу после рождения малыша, на которого получен сертификат. А когда ребенку исполнится три года, из средств маткапитала можно оплатить обучение по программам основного и дополнительного образования. Маткапитал также можно использовать на обучение любого ребенка в семье, главное, на дату начала обучения он должен быть не старше 25 лет. Именно так поступили Оксана и Олег Алексеевы из Чувашии, которые воспитывают троих детей.

«Часть полученных средств направили на оплату за присмотр и уход за двоими детьми в дошкольном учреждении. Эта услуга для нас оказалась очень своевременной, получается, что мы не расходуем семейный бюджет на оплату детского сада. Оставшуюся часть мы планируем отправить на оплату за обучение старшего ребенка», — рассказывает Оксана.

Министерство социального развития Чувашии Семья Алексеевых из Чувашии

Другая популярная мера национального проекта «Демография» — семейная ипотека. В настоящее время воспользоваться льготной программой с государственной поддержкой могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился ребенок или усыновлен ребенок, рожденный в этот период, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми и семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью.

Планируется, что в 2023 году 165 тысяч семей с детьми смогут улучшить жилищные условия при помощи семейной ипотеки. Всего с момента запуска программы ею воспользовались уже более 500 тысяч российских семей.

По условиям программы, ставка на весь срок договора составляет до 6% годовых (для Дальневосточного федерального округа — до 5%), разницу между рыночной и льготной ставками банкам компенсирует государство. Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей. Семейную ипотеку можно использовать для приобретения квартиры на первичном рынке, на строительство дома или на покупку частного дома с участком. В Дальневосточном федеральном округе с помощью семейной ипотеки можно приобрести вторичное жилье. Купить квартиру на вторичном рынке могут также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Еще по программе семейной ипотеки можно рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит.

Супруги Алексей и Анжела Овчинниковы из Калмыкии и их дети Артём, Андрей и Алиса совсем недавно жили в служебной квартире, которую выдали главе семьи — он военный. А теперь они отметили новоселье в просторном доме. «Свой дом — это мечта каждой семьи, и для нас это стало реальностью благодаря государственной поддержке нацпроекта «Демография». Мы приобрели жильё в кредит. Даже не верится, что в нашем доме аж семь комнат!» — делится радостью Анжела.

Особое внимание оказывается поддержке многодетных семей. Они могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. За время действия этой госпрограммы ею воспользовались уже более 470 тысяч многодетных семей. В Приморском крае в январе 2023 года размер выплаты для многодетных семей был увеличен до 1 млн рублей — для погашения кредита на недвижимость в регионе. На эту сумму могут претендовать семьи, в которых с 1 января 2023 года на территории региона родился третий или последующий ребенок.

Кроме того, благодаря нацпроекту «Демография» в регионах открываются современные и комфортные детские сады с яслями, а мамы, воспитывающие маленьких детей, могут пройти переобучение, чтобы реализовать себя в профессии или открыть собственное дело.