Москва, 22 августа, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Ситуация с рождаемостью в России остаётся сложной, поэтому требуется принимать дополнительные меры для перелома демографической ситуации, в том числе поддержать семьи, заявил президент Владимир Путин 22 августа на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Баранов Владимир/Global Look Press

«Пока в России рождается меньше детей, чем год назад. Уже мы разговаривали на этот счёт и формулировали специальные поручения предложить дополнительные меры в сфере демографии», — сказал он.

Путин напомнил, что в регионах запустили программы по повышению рождаемости. Президент поручил правительству оказать поддержку по этому вопросу.

Российский лидер отметил, что нужно поддерживать семьи, будущих мам, традиционные ценности. Он также призвал объединить усилия государства и религиозных конфессий для кардинального изменения ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о тяжёлом положении в стране с точки зрения демографии. Он отметил, что меры, которые приняли для повышения рождаемости, не дали желаемых результатов.

Песков объяснил падение рождаемости в России демографическими ямами, связанными с Великой Отечественной войной и с 90-ми годами.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что вопрос изменения демографической ситуации является одной из приоритетных задач для правительства. Кроме маткапитала и поддержки малообеспеченных матерей, идёт поиск других мер.