Москва, 25 августа, 2023, 10:20 — ИА Регнум. За поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в России стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о быстром заработке, сообщили 25 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России

Jeff Turner

«Результаты проведенных расследований поджогов зданий органов власти, МВД, Минобороны, а также инфраструктуры РЖД свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб», — отчитались в ФСБ.

Ведомство отметило увеличение количества объявлений о «быстром заработке» на различных интернет-площадках, в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков. Как отметили в ФСБ, основной упор сделан на вовлечении в противоправную деятельность молодежи, пожилых людей, радикалов, маргинальных слоёв населения, а также несовершеннолетних и лиц с психическими заболеваниями.

В ведомстве сообщили, что вербовщики сообщают, что противоправные действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести и все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, составляет от 10 до 20 тысяч рублей, но затем они обрывают контакты.

При этом ФСБ предупреждает, что совершившим преступления поджигателям грозит статья о терроризме, диверсии и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Совершившим подобные преступления уже вынесены приговоры на сроки от 8 до 19 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа сотрудники псковского управления ФСБ вместе с полицейскими задержали пытавшегося поджечь релейный шкаф местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами. По указанию куратора мужчина с целью срыва перевозок российских войск 2 августа прибыл на участок железнодорожного пути, где попытался вскрыть релейный шкаф.

Подобные случаи происходили и в других районах. 21 августа неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги. В Красноярском крае 2 августа задержали троих несовершеннолетних по подозрению в совершении диверсии на железной дороге. Подростки подожгли два релейных шкафа на перегоне между станциями Шушь и Шарыпово.