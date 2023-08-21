Москва, 21 августа, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги, поезда в обе стороны отстают от графика, сообщила 21 августа начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций МЖД Наталья Щевелева.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Неизвестными лицами был совершен поджог релейного шкафа. В результате инцидента в настоящее время поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика», — рассказала Щевелева.

На месте работают ремонтные бригады.

В компании напомнили об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения. Щевелева также призвала граждан сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО «РЖД».

Как сообщало 31 июля ИА Регнум, в пресс-службе Красноярской железной дороги заявили, что неизвестные подожгли два релейных шкафа. Их возгорание на станции Шарыпово зафиксировали утром 30 июля. На движение поездов это не повлияло. По факту диверсии на железной дороге в Красноярском крае подозреваются трое несовершеннолетних. Действуя по заданию неустановленного лица, они совершили поджог двух релейных шкафов на перегоне между станциями Шушь и Шарыпово, расположенными в городе Шарыпово. Их задержали.

В мае неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге недалеко от платформы Чухлинка в Москве. Возгорание произошло на 2-й Карачаровской улице.