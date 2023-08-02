Шарыпово, Красноярский край, 2 августа, 2023, 07:00 — ИА Регнум. По факту диверсии на железной дороге в Красноярском крае подозреваются трое несовершеннолетних, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Установлено, что 30 июля 2023 года трое несовершеннолетних, действуя по заданию неустановленного лица, совершили поджог двух релейных шкафов на перегоне станций Шушь — Шарыпово, расположенных в городе Шарыпово Красноярского края», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемые задержаны. Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия, то есть совершение поджога, направленного на разрушение и повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, совершённое группой лиц»).

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе Красноярской железной дороги заявили, что неизвестные подожгли два релейных шкафа. Их возгорание на станции Шарыпово зафиксировали утром 30 июля. На движение поездов ситуация не повлияла.

В июне два гражданина Казахстана были задержаны по делу о поджоге релейных шкафов в Москве. Подозреваемые подожгли три релейных шкафа, расположенных вдоль железнодорожных путей на Варшавском шоссе, обеспечивающих работу семафоров. Возгорание оперативно ликвидировали порошковыми огнетушителями, на график движения ЧП никак не повлияло. Личности 26-летнего и 27-летнего подозреваемых граждан Казахстана установили благодаря камерам. Фигуранты оформили временную регистрацию в подмосковном Пушкино.