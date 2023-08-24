Псков, 24 августа, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ России по Псковской области вместе с сотрудниками полиции задержали пытавшегося поджечь релейный шкаф местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Управлением ФСБ России по Псковской области совместно с УМВД России по Псковской области при попытке поджога релейного шкафа на железнодорожной станции «Псков Товарный» задержан местный житель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный через мессенджер Telegram связался с волонтёром общественного гуманитарного проекта на Украине, истинной целью которого является вербовка россиян для совершения диверсий.

В пресс-службе уточнили, что, по указанию куратора мужчина с целью срыва перевозок российских войск вечером 2 августа прибыл на участок железнодорожного пути в Псковской области, где с помощью разводного гаечного ключа попытался вскрыть релейный шкаф, который он хотел поджечь.

Поджог не удался — при попытке вскрытия шкафа мужчину задержали.

«Следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении псковича возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 281 УК РФ («Покушение на диверсию в форме поджога, направленную на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ»)», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги. В результате инцидента поезда некоторое время отставали от графика движения.

В Красноярском крае 2 августа задержали троих несовершеннолетних по подозрению в совершении диверсии на железной дороге. По данным регионального УФСБ, подростки подожгли два релейных шкафа на перегоне станций Шушь — Шарыпово.