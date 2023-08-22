Москва, 22 августа, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Россия готова ответить на серьёзные предложения по украинскому кризису, заявила 22 августа официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Как она отметила, Москва открыта к дипломатическому решению украинского кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы всегда были и остаёмся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения», — заявила дипломат бразильскому агентству Brasil de Fato.

Захарова указала, что Россия высоко ценит все посреднические и гуманитарные инициативы, направленные на достижение мира.

Как сообщало ИА Регнум, украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. Президент Украины Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Документ ввёл в действие соответствующее решение украинского Совета национальной безопасности и обороны. О своём нежелании проводить переговоры с российским лидером глава Украины заявлял ранее и в одном из своих выступлений.

Позднее Зеленский, называя приемлемый для себя способ завершения военных действий на территории Украины, выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год. Глава киевского режима подчеркнул, что эти границы включали не только юго-восток Украины, но и Крым. По мнению Зеленского, в таком случае можно будет говорить о возможности дипломатического диалога. Возврат к границам 24 февраля 2022 года украинского президента не устроил, так как у Украины не будет чёткого понимания, «что такое гарантии безопасности».

При этом президент Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву. Путин подчеркнул, что в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров. Глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофренией мнение о том, что переговоры начнутся тогда, когда Россия потерпит поражение в зоне спецоперации. Такую позицию ранее обозначили на Западе. Лавров напомнил, что США, ЕС и НАТО твёрдо и бескомпромиссно заявляли, что основой переговоров должны стать украинские требования, российской руководство должно пойти под суд, а Москва ― выплатить репарации, только после чего возможен мирный договор.

Как заявил в беседе с ИА Регнум завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, под вариантом невоенного решения конфликта на Украине, по замыслу западных стран, может подразумеваться то самое временное перемирие — иными словами, заморозка конфликта, о чём сейчас пишут многие аналитики.