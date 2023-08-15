Москва, 15 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Чтобы вступить в НАТО, Украине придётся отказаться даже от Киева, поскольку все её территории спорные. Об этом 15 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Так он прокомментировал слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий.

«А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», — написал Медведев.

Он добавил, что в таком случае столицу придётся перенести во Львов, если на это согласится Польша.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что НАТО распадётся через 12–15 месяцев, если украинский конфликт не закончится в скором времени. По его словам, опросы общественного мнения указывают на растущее недовольство населения западных стран текущей политикой в отношении Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет большую опасность для Европы. Глава российского МИД Сергей Лавров подчёркивал, что США и НАТО уже прямо участвуют в конфликте на Украине не только поставками вооружений, но и подготовкой кадров на территориях стран блока.