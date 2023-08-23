Москва, 23 августа, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Организаторы незаконной экскурсии диггеров по коллекторам Неглинки в Москве не признали вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть людей. Об этом 23 августа сообщили в столичной прокуратуре.

Rupert Oberhäuser/Global Look Press

«31-летний Никита Дубас и 35-летний генеральный директор ООО «Спутник» Александр Ким задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Вину они не признали», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

В ближайшее время суд изберёт подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, экскурсия диггеров, закончившаяся гибелью участников, состоялась 20 августа. Они спустились под землю в сопровождении гида. В тот день в Москве прошёл сильный ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды в коллекторах.

На следующий день стало известно о пропаже участников экскурсии. В течение дня 21 августа обнаружили 15-летнюю девушку, 17-летнего парня и двух супругов. Остальных нашли на следующий день.

Следователи возбудили уголовное дело. В СК заявили, что экскурсия была нелегальной. Организаторы, которых было трое, сообщили её участникам ложную информацию, что мероприятие безопасно, хотя проникновение в подземные сооружения было незаконным.

СК допросил организатора смертельной экскурсии Николая Дубаса. После допроса его задержали.

21 августа в Санкт-Петербурге прошли обыски, следователи установили местонахождение Александра Кима — генерального директора ООО «Спутник», осуществлявшего продажу и предоставление незаконной услуги. Его также задержали.

Третьего фигуранта уголовного дела ― генерального директора ООО «Авангард» Александра Лазовского ― объявили в розыск. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединённые Арабские Эмираты.