Москва, 21 августа, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В Москве-реке после экскурсии по московским коллекторам обнаружили погибшей 15-летнюю девочку. Об этом 21 августа сообщил источник ИА Регнум.

Алексей Майшев/РИА Новости

Тело школьницы с рваной раной головы нашли недалеко от Большого Устьинского моста в районе Москворецкой набережной. Предварительно, это дочь сотрудника группы компаний «Ланит» Дмитрия Маркушина. Его тело до сих пор не нашли.

Собеседник агентства также сообщил, что ночью 21 августа в правоохранительные органы обратился дедушка погибшей Александр Маркушин. Он заявил о пропаже своего сына Дмитрия Маркушина, 15-летней внучки и племянника. По его словам, в первой половине дня 20 августа они уехали на экскурсию по подземным коллекторам, расположенным в районе улицы Неглинной, и до настоящего времени не вернулись.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в экстренных службах заявили, что в Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки. Предположительно, они пропали во время экскурсии по подземным коллекторам.

По данным Telegram-канала «112», из Москвы-реки в районе парка «Зарядье» извлекли тела двух диггеров-подростков, которые гуляли по подземным объектам столицы во время ливня. Погибшим 15 и 17 лет. Предположительно, они являются родственниками Маркушина.

Как утверждает канал, подростки вместе с дядей бродили по московским коллекторам, когда начался сильный дождь. Вода слишком резко поднялась, спастись шансов не было. Всего в экскурсии по московским коллекторам могли участвовать до 20 человек. Поэтому количество погибших может возрасти.

В Москве выпало рекордное количество осадков ― 47 мм, это 60% от месячной нормы. Из-за мощного ливня в столице подтопило несколько дорог и транспортных объектов.