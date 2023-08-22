Вашингтон, 22 августа, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Западные страны не рассматривают возможность отправки своих пилотов американских истребителей F-16 для участия в боевые действия на территории Украины. Об этом 22 августа сообщила британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонной сфере Соединённых Штатов.

Источник таким образом прокомментировал предложения ряда американских экспертов направить для участия в боевых действиях на стороне Киева уже ушедших с действительной военной службы пилотов F-16 из западных стран.

«Я не считаю это чем-то очень реалистичным, учитывая требования по подготовке и квалификации для должного управления F-16», — сказал он.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил газете, что Киев приветствовал бы такой шаг, которому не препятствует нынешнее украинское законодательство.

Как сообщало ИА Регнум, ранее британский военный эксперт Шон Белл заявил, что украинские военные получат устаревшие истребители F-16, который уступают современным поколениям боевых самолётов. Он уточнил, что западные пилоты не будут летать на F-16 в зоне боевых действий, потому что это приведёт к эскалации и началу открытого противостояния с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа заявил, что Киев получит от Амстердама 42 истребителя F-16. По его словам, передача самолётов произойдёт после тренировки пилотов и инженеров ВСУ.

В свою очередь, глава министерства обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен 21 августа заявил, что Копенгаген разрешит ВСУ использовать переданные им истребители F-16 только на территории Украины для вытеснения российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум отметил, что Дания таким действиями подталкивает Украину к дальнейшей эскалации боевых действий, а также к усилению украинского конфликта.