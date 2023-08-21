Копенгаген, 21 августа, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Копенгаген разрешит использовать переданные им ВСУ истребители F-16 только на территории Украины, заявил 21 августа журналистам министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что Дания передаёт Украине самолёты и любое другое вооружение только для вытеснения российской армии с украинской территории.

«Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще. Это сигнал, который Украина, конечно же, получит», — сказал Эллеман-Енсен.

Глава Консервативной партии Сёрен Папе Поульсен подчеркнул, что оружие, переданное Данией для ВСУ, недопустимо применять для нападения на Россию.

Политолог Армен Гаспарян ранее в беседе с ИА Регнум отметил, что понятие «Россия» для украинского руководства стало очень обтекаемым. Он отметил, что после передачи Западом Киеву снарядов с кассетными боеприпасами ВСУ начали их использовать для обстрелов населенных пунктов на территории ДНР. При этом республика, согласно Конституции, является частью Российской Федерации.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в июле заявил, что атаки ВСУ на российские регионы с помощью беспилотников происходят под кураторством Запада. Он отметил, что на Западе осознали невозможность победы ВСУ с помощью только военных действий, поэтому стали прибегать к террористическим методам.

Глава МИД Сергей Лавров назвал ложью заявления на Западе, что передаваемое Украине оружие не будут использовать на территории России. Он указал на то, что Киев использует западное оружие для террористических атак на территории России, кроме того, из заявлений представителей в Киеве можно сделать вывод, что западные государства прямо поддерживают геноцид, отметил Лавров.

Президент России Владимир Путин, комментируя заявления о возможных поставках американских F-16 на Украину, заявил, что эти истребители будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard.