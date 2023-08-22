Лондон, 22 августа, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) получат уже устаревший вид истребителей, уступающий новым поколениям боевых самолётов. Об этом 22 августа в интервью Times Radio заявил британский военный эксперт Шон Белл.

Gregor Fischer/Global Look Press F-16

Ранее Дания и Нидерланды одобрили поставку украинской армии истребителей F-16 американского производства.

«Я сам летал на датском F-16 в 90-х годах. Это хорошие самолёты, но они уже устарели. Как и любая старая машина, эти истребители будут менее надёжными», ― подчеркнул эксперт.

Белл напомнил, что датчане планировали вывести эти истребители из эксплуатации в середине следующего года.

Специалист также указал, что западные лётчики не будут управлять бортами F-16 в зоне боевых действий на территории регионального конфликта, так как в противном случае это приведёт к эскалации и началу открытого противостояния Запада с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Копенгаген разрешит использовать переданные им ВСУ истребители F-16 только на территории Украины. Он подчеркнул, что Дания передаёт Украине самолёты и любое другое вооружение только для вытеснения российской армии с украинской территории.

Глава Консервативной партии Сёрен Папе Поульсен подчеркнул, что оружие, переданное Данией для ВСУ, недопустимо применять для нападения на Россию.

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум заявил, что Дания таким действиями подталкивает Украину к дальнейшей эскалации боевых действий и усилению конфликта. Он назвал заявления министра обороны Дании провокационные и нацеленными на то, чтобы подтолкнуть киевские власти применять это оружие против населения Донбасса и Крыма.

В свою очередь в Пентагоне подчеркнули, что украинская сторона должна выполнить ряд условий, чтобы Соединённые Штаты Америки дали согласие на передачу ВСУ истребителей F-16.