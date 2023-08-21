Москва, 21 августа, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Дания подталкивает Украину к дальнейшей эскалации боевых действий и усилению конфликта, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Истребитель F-16

Ранее министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил о том, что Копенгаген разрешит использовать переданные им ВСУ истребители F-16 только на территории Украины.

В связи с этим Кнутов напомнил, что киевский режим считает и Крым, и Донбасс своими территориями и есть даже специальные «администрации», которые якобы должны ими управлять.

«Так что, на мой взгляд, заявления министра обороны Дании провокационные и нацелены на то, чтобы подтолкнуть киевский режим применять это оружие как раз против населения Донбасса и Крыма. И тем самым продолжать эскалацию боевых действий и усиливать конфликт ещё сильнее. Иными словами, это заявление такого плана: «Воюйте — мы вам не запрещаем, а наоборот, поддерживаем!», — сказал Кнутов.

Кроме того, он объяснил, что эти самолёты могут нести ракеты: противорадиолокационные HARM (которые плохо показали себя на территории Украины), противокорабельные «Гарпун» и ещё ряд видов вооружений.

«Но качественно повлиять на ситуацию они не могут. Украина говорит, что эти самолёты нужны ей для того, чтобы с их помощью уничтожать ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань». Но насколько это реально, сказать сложно. В основном это больше политическая акция, которая призвана создать иллюзию того, что Украина получает оружие», — добавил Кнутов.

Также он пояснил, что, передавая Украине F-16, Европа избавляется от старых самолётов, а в обмен получает американские истребители F-35.

«А за утилизацию старых платить не надо», — сказал Кнутов.

При этом он подчеркнул, что ракеты HARM ВСУ могут применить против гражданской инфраструктуры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам датского министра обороны, самолёты и любое другое вооружение передаётся Киеву только для вытеснения российской армии с украинской территории. В свою очередь, глава Консервативной партии Сёрен Папе Поульсен подчеркнул, что оружие, переданное Данией для ВСУ, недопустимо использовать для нападения на Россию.

До этого политолог Армен Гаспарян напомнил, что для киевского режима понятие «Россия» очень обтекаемое, а стало быть, ВСУ всё равно атакуют территории Российской Федерации. Например, обстреливают Донецк кассетными боеприпасами.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ложью заявления коллективного Запада о том, что передаваемое Украине оружие не должно использоваться против территории России. По его словам, Киев уже перешёл к террористическим методам, используя для этого западное оружие.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм пока не намерен поставлять Киеву истребители Gripen, тем более что Швеция не входит в НАТО и должна сохранить возможность для самозащиты.