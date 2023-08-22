Москва, 22 августа, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Присоединение «нейтральной» Швейцарии к новым антироссийским санкциям ЕС против России лишь подтвердило очевидный факт отхода этой страны от нейтралитета, заявила 22 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Petrov Sergey/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Практические шаги наглядно свидетельствуют, что Берн в полном объёме участвует в «санкционной войне» коллективного Запада против России, открыто поддерживает преступный режим в Киеве, всё более отчетливо дрейфует в сторону НАТО», — говорится в сообщении.

В МИД выразили сожаление по поводу из-за решения Берна и указали на то, что власти попросту лишили страну эффективного внешнеполитического преимущества, обеспечивавшего Швейцарии самобытность и статус авторитетной площадки международной дипломатии. В ведомстве также отметили, что ранее Москва уже сталкивалась с ограничениями на въезд в Швейцарию российских дипломатов на различные многосторонние мероприятия.

Как сообщало 21 августа ИА Регнум, Швейцария намерена повысить эффективность санкций. С этой целью в Государственном секретариате по экономике (SECO) 1 сентября создадут новое подразделение, которое будет отвечать за экспортный контроль и санкции. В SECO пояснили, что в последние годы, особенно после начала спецоперации, политическая чувствительность и, следовательно, подверженность экспортному контролю и санкциям ещё больше возросли.

Швейцария 23 июня ввела ограничения на поставки высокотехнологичной продукции на российский рынок. В конце июня старна также присоединилась к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза против физлиц и компаний. Берн добавил 71 россиянина и 33 юрлица в санкционный список вслед за ЕС. Конфедерация также заблокировала российские активы на сумму $8,1 млрд.

При этом в Швейцарии по состоянию на май зафиксировали 130 предполагаемых нарушений санкционного режима, действующего в отношении России. В 29 случаях они привели к возбуждению дел об административном правонарушении, 14 из них завершены. Ещё в 36 случаях оснований для возбуждения дел не нашлось.