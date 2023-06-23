Брюссель, 23 июня, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Швейцария присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций и ввела ограничения на поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что швейцарские власти приняли решение запретить экспортировать продукцию, относящуюся к современным технологиям в тех или иных отраслях.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 21 июня постпреды ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет будет включать в себя инструмент по борьбе с обходом ранее утверждённых ограничений.

По словам постпреда Польши при ЕС Анджея Садося, ЕС запретит транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба», а также запретит российским грузовым прицепам пересекать границу с Евросоюзом.

23 июня Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций в отношении России. Они затронули 87 компаний.

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что с интересами страны в мире придётся считаться всем. Говоря о поведении Запада на международной арене, глава государства подчеркнул, что Россия не указывает другим странам, как им быть, но всегда будет продолжать действовать в своих интересах и интересах своих граждан.