Берн, 28 июня, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Швейцария присоединилась к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Европейского союза против физических и юридических лиц. Об этом 28 июня говорится в опубликованном на сайте швейцарского правительства заявлении.

Известия/Константин Кокошкин

Уточняется, что Федеральный совет Швейцарии ранее проинформировали о расширении департаментом по экономическим вопросам, образованию и исследованиям санкционного списка в отношении России. Изменения начнут действовать 28 июня в 19:00 мск.

«Таким образом, Швейцария вводит санкции против новых физических и юридических лиц, решение о которых было принято Евросоюзом 23 июня в рамках 11-го пакета санкций», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, введя ограничения на поставки высокотехнологичной продукции на российский рынок. Конфедерация намерена перестать поставлять в Россию продукцию, относящуюся к современным технологиям в разных отраслях.

Позднее доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов заявил, что 11-й пакет антироссийских санкций ЕС направлен на третьи страны, сотрудничающие с Россией. По его мнению, главная интрига этих мер не в их содержании, а в правоприменительной практике.