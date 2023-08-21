Берн, 21 августа, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Швейцария намерена повысить эффективность санкций. С этой целью в Государственном секретариате по экономике (SECO) 1 сентября создадут новое подразделение, которое будет отвечать за экспортный контроль и санкции. Об этом 21 августа говорится в заявлении на сайте SECO.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Таким образом, государственный секретарь Элен Будлигер-Артиеда намерена придать больший вес этим политически чувствительным темам SECO», ― указано в документе.

Новая структура объединит такие сектора, как санкции, контроль над вооружениями и политика контроля над вооружениями, экспортный контроль промышленной продукции и политика экспортного контроля. Уточняется, что подразделение начнёт работу с 1 сентября. При этом реструктуризацию проведут без создания новых рабочих мест.

В SECO пояснили, что в последние годы, особенно после начала спецоперации, политическая чувствительность и, следовательно, подверженность экспортному контролю и санкциям ещё больше возросли.

«Чтобы учесть эти изменения, санкционный сектор значительно расширили после возобновления Швейцарией санкций, введённых Европейским союзом в отношении России. Кроме того, в последние месяцы провели реорганизацию, которая позволила повысить их эффективность», ― отмечено в заявлении секретариата.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня Швейцария ввела ограничения на поставки высокотехнологичной продукции на российский рынок. Конфедерация намерена перестать поставлять в Россию продукцию, относящуюся к современным технологиям в разных отраслях.

В конце июня Швейцария присоединилась к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза против физических и юридических лиц.

Страны G7 считают, что Швейцария недостаточно противодействует обходу санкций российским бизнесом. Берн обвинения отверг.

В Швейцарии по состоянию на май зафиксировали 130 предполагаемых нарушений санкционного режима, действующего в отношении России. Как уточнила Будлигер-Артиеда, в 29 случаях они привели к возбуждению дел об административном правонарушении, 14 из них завершены. Ещё в 36 случаях оснований для возбуждения дел не нашлось, по остальным расследование ещё продолжается.