Белгород, 20 августа, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны РФ днём 20 августа сбили ещё один беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«20 августа около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Средствами ПВО беспилотник был уничтожен. Пострадавших и разрушений нет, отметили в Минобороны.

Ранее 20 августа в ведомстве сообщили, что два беспилотника ВСУ самолётного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью около 14:00 мск. Пострадавших и разрушений не было.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил, что всего над территорией региона, в Белгородском районе, днём 20 августа было уничтожено 12 беспилотников ВСУ. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил губернатор.

19–20 августа ВСУ осуществили и другие попытки атаковать объекты в регионах России с помощью беспилотников. В ночь на 20 августа БПЛА пытался атаковать Москву и был сбит силами ПВО, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также беспилотниками была атакована Ростовская область, дроны поразили средствами РЭБ, сообщил губернатор Василий Голубев. Кроме того, дрон атаковал здание вокзала в Курске, пять человек получили лёгкие ранения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки гражданских объектов в России со стороны ВСУ с применением беспилотников, отметила, что киевский режим продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка.