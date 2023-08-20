Москва, 20 августа, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории России. Об этом 20 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотники были уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 августа киевский режим осуществил атаку на здание вокзала в Курске. В результате удара украинского дрона были повреждены крыша, фасад и первая платформа вокзала, повреждения получили зал ожидания и пешеходный тоннель.

Кроме того, дроны-камикадзе попытались атаковать утром 20 августа Ростовскую область, они были успешно подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, ещё один — в километре севернее Новошахтинска.

Ранним утром 20 августа киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку на российские объекты. Беспилотник обнаружили дежурные средства ПВО. Дрон пролетал над территорией Ступинского района Московской области в направлении столицы. Он был подавлен средствами РЭБ. После потери управления дрон потерпел крушение в безлюдном районе.