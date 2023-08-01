Москва, 1 августа, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Утро омрачено очередной конвульсией киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка. Об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live».

Кирилл Зыков/РИА Новости

Дипломат пояснила, что ещё год назад от подобных слов морщились все, когда многие эксперты говорили о киевском режиме как об экстремистской единице.

«Некоторым, правда, всё чего-то не хватало для понимания», — уточнила Захарова, добавив, что либеральное сообщество призывало тогда «не сжигать мосты» и не использовать крайнюю риторику.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 августа средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы была пресечена попытка ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. Два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Ещё один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон упал на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Ночью 30 июля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр «Москва-Сити». Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, в результате нападения оказались незначительно повреждены фасады двух офисных высотных зданий. По словам мэра, при атаке никто не пострадал.